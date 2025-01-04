بورنموث يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

التقى بورنموث بنظيره إيفرتون اليوم السبت 4 يناير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز بورنموث على نظيره إيفرتون بنتيجة 1-0 على ملعب فيتاليتي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح بورنموث بقدم ديفيد بروكس في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 33 نقطة.

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