لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

3 0
18:00

استاد أبيدجان

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

4 1
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
19:30

أرسنال

خليجي 26

عمان

1 0
18:30

البـــحرين

جميع المباريات

إعلان

بورنموث يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

07:28 م السبت 04 يناير 2025

بورنموث يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

التقى بورنموث بنظيره إيفرتون اليوم السبت 4 يناير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز بورنموث على نظيره إيفرتون بنتيجة 1-0 على ملعب فيتاليتي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح بورنموث بقدم ديفيد بروكس في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 33 نقطة.

اقرأ أيضًا:

هالاند يطارد صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

"بينهما أجنبي".. الأهلي يقترب من حسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الحالية

بورنموث إيفرتون الدوري الانجليزي بورنموث ضد إيفرتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل