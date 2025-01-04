"الأكثر تاريخياً".. هالاند يحقق رقماً تاريخياً رفقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي، تألقه رفقة الفريق وتحطيم الأرقام القياسية في مختلف البطولات.

ونجح هالاند في تسجيل هدفين رفقة مانشستر سيتي اليوم، في مرمى وست هام يونايتد، ليرفع رصيده إلى الهدف رقم 16 في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل إيرلنج هالاند المركز الثاني بقائمة الهدافين بالدوري الإنجليزي ، خلال الموسم الحالي، بفارق هدف عن المتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول صاحب الـ17 هدفًا.

وبثنائية هالاند اليوم في مرمى وست هام، بات النرويجي هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في مرمى وست هام برصيد 9 أهداف.

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