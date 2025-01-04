مانشستر سيتي يضرب وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

واجه مانشستر سيتي نظيره وست هام اليوم السبت 4 يناير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي على توتنهام بنتيجة 4 ـ 1 في منافسات الجولة العشرين.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي بقدم فلاديمير في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 42 و55 بقدم إيرلينج هالاند، وأضاف فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 58، وقلص فولكروج النتيجة في الدقيقة 71.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة

هدف مانشستر سيتي الرابع فودين

#مانشسترسيتي_ويستهام



pic.twitter.com/eg8ffuiyWr — أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 4, 2025