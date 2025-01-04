نادي أوسترافا يفجر مفاجأة بشأن عرض الأهلي لضم إيفرتون
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كتب - محمد القرش:
يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب نادي أوسترافا التشيكي، إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال المدير الرياضي لنادي أوسترافا، لوديك ميكلوشكو، في تصريحات عبر موقع "iSport" التشيكي: "الأهلي مهتم بالتعاقد مع إيفرتون، وسبق أن تلقينا عرضا رسميا من مصر لكن كان منتهي الصلاحية".
وأوضح: "تلقنا بريدا إلكترونيا مكتوبا في يوم 23 ديسمبر، لكن تم إرساله في 26 من نفس الشهر، وكانت مدة صلاحيته 3 أيام فقط".
وأضاف: "حتى الآن لا نعرف مدى صحة العرض، هل هو من شخص داخل الأهلي أم أنه مزيف، لكن المفاوضات لم تتجدد".
واختتم: "نحن نفعل كل ما بوسعنا من أجل استمرار إيفرتون مع الفريق، وسبق أن قال أنه سعيد معنا، وبدأ التدريبات الفردية بعدما أعطيناه راحة بسبب الإصابة".
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