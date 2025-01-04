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هالاند يطارد صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

06:34 م السبت 04 يناير 2025
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    إيرلينج هالاند (السيتي) - 46 مليون دولار
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    احتفال إيزاك
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    كول بالمر
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    بريان مبيومو
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كتب - محمد القرش:

أشتعل سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25، حيث يطارد إيرلينج هالاند وألكسندر إيزاك المتصدر محمد صلاح.

وسجل هالاند هدفي في فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف، بينما سجل إيزاك هدف في فوز نيوكاسل على توتنهام 2 - 1.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 17 هدفا

2. إيرلينج هالاند (السيتي) - 16 هدفا

3. إيزاك (نيوكاسل) - 13 هدفا

4. كول بالمر (تشيلسي) - 13 هدفا

5. مبيومو (برينتفورد) - 13 هدفا

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الدوري الإنجليزي محمد صلاح هالاند مانشستر سيتي هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي
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