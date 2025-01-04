هالاند يطارد صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أشتعل سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25، حيث يطارد إيرلينج هالاند وألكسندر إيزاك المتصدر محمد صلاح.

وسجل هالاند هدفي في فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف، بينما سجل إيزاك هدف في فوز نيوكاسل على توتنهام 2 - 1.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 17 هدفا

2. إيرلينج هالاند (السيتي) - 16 هدفا

3. إيزاك (نيوكاسل) - 13 هدفا

4. كول بالمر (تشيلسي) - 13 هدفا

5. مبيومو (برينتفورد) - 13 هدفا

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