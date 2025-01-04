تشكيل عمان والبحرين في نهائي كآس الخليج العربي
كتب ـ محمد الميموني:
يلتقى المنتخب العماني بنظيره البحرين اليوم السبت 4 يناير، في نهائي كآس الخليج العربي نسخة 26 لموسم 2024/25.
تشكيل المنتخب العماني
حراسة المرمى: فايز الرشيدي.
خط الدفاع: أحمد الخميسي- محمد المسلمي- ثانيث الرشيدي- علي البوسعيدي.
وسط الميدان: حارب السعدي- عبدالله فواز- أرشد العلوي- جميل اليحمدي.
خط الهجوم: عبدالرحمن المشيفري- عصام الصبحي.
تشكيل المنتخب البحريني
الحارس الأساسي: إبراهيم خليل الله.
الدفاع: وليد الحيام- عبدالله الخلاصي- أمين بن عدي- حمد الشمسان.
خط الوسط: كميل الأسود- مهدي الحمديان- سيد ضياء- محمد مرهون- علي مدن.
الهجوم: محمد الرميحي.
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