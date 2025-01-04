لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

4 1
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الفرنسي

ليل

- -
20:00

نانت

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

تشكيل عمان والبحرين في نهائي كآس الخليج العربي

06:16 م السبت 04 يناير 2025

جماهير منتخب عمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقى المنتخب العماني بنظيره البحرين اليوم السبت 4 يناير، في نهائي كآس الخليج العربي نسخة 26 لموسم 2024/25.

تشكيل المنتخب العماني

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: أحمد الخميسي- محمد المسلمي- ثانيث الرشيدي- علي البوسعيدي.

وسط الميدان: حارب السعدي- عبدالله فواز- أرشد العلوي- جميل اليحمدي.

خط الهجوم: عبدالرحمن المشيفري- عصام الصبحي.

تشكيل المنتخب البحريني

الحارس الأساسي: إبراهيم خليل الله.

الدفاع: وليد الحيام- عبدالله الخلاصي- أمين بن عدي- حمد الشمسان.

خط الوسط: كميل الأسود- مهدي الحمديان- سيد ضياء- محمد مرهون- علي مدن.

الهجوم: محمد الرميحي.

منتخب عمان منتخب البحرين كآس الخليج العربي تشكيل البحرين تشكيل عمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل