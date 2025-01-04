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نيوكاسل يونايتد يفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

05:51 م السبت 04 يناير 2025

لاعبو نيوكاسل يونايتد

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه نيوكاسل نظيره توتنهام اليوم السبت 4 يناير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز نيوكاسل على نظيره توتنهام بنتيجة 2 ـ 1 في الجولة العشرين.

وجاء الهدف الأول لصالح توتنهام بقدم سولانكي في الدقيقة 4 من عمر المباراة، ثم تعادل نيوكاسل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة الـ 6، وتقدم نيوكاسل بهدف إالكسندر في الدقيقة 38.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي توتنهام نتيجة ماتش توتنهام ونيوكاسل
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