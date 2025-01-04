نيوكاسل يونايتد يفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
واجه نيوكاسل نظيره توتنهام اليوم السبت 4 يناير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
وانتهت المباراة بفوز نيوكاسل على نظيره توتنهام بنتيجة 2 ـ 1 في الجولة العشرين.
وجاء الهدف الأول لصالح توتنهام بقدم سولانكي في الدقيقة 4 من عمر المباراة، ثم تعادل نيوكاسل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة الـ 6، وتقدم نيوكاسل بهدف إالكسندر في الدقيقة 38.
⚽️🔥 جوردون يدرك التعادل سريعًا لنيوكاسل#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_نيوكاسل #PremierLeague pic.twitter.com/yKm8Zbh3D6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2025
يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.
⚽️🔥 سولانكي يقتنص هدفاً مبكراً لتوتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_نيوكاسل #PremierLeague pic.twitter.com/WNZ17Z8VF6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2025
فيديو قد يعجبك: