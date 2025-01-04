سقوط توتنهام ورباعية السيتي.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كتب - محمد القرش:

يقام اليوم السبت 4 يناير 2025، العديد من المباريات المهمة في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز نيوكاسل يونايتد على نظيره توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف، بينما انتصر مانشستر سيتي على منافسه وست هام برباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - (2-1)

بورنموث ضد إيفرتون - (1-0)

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - (2-1)

كريستال بالاس ضد تشيلسي - (1-1)

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - (4-1)

ساوثامبتون ضد برينتفورد - (0-5)

أرسنال ضد برايتون - (1-1)