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سقوط توتنهام ورباعية السيتي.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

05:43 م السبت 04 يناير 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

يقام اليوم السبت 4 يناير 2025، العديد من المباريات المهمة في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز نيوكاسل يونايتد على نظيره توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف، بينما انتصر مانشستر سيتي على منافسه وست هام برباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - (2-1)

بورنموث ضد إيفرتون - (1-0)

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - (2-1)

كريستال بالاس ضد تشيلسي - (1-1)

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - (4-1)

ساوثامبتون ضد برينتفورد - (0-5)

أرسنال ضد برايتون - (1-1)

الدوري الإنجليزي مان سيتي ضد وست هام توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد توتنهام أستون فيلا ضد ليستر سيتي بورنموث ضد إيفرتون
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