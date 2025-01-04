سقوط توتنهام.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي (مُحدث)

كتب - محمد القرش:

يقام اليوم السبت 4 يناير 2025، العديد من المباريات المهمة في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز نيوكاسل يونايتد على نظيره توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف، بينما يتقدم مانشستر سيتي على منافسه وست هام بهدف نظيف حتى الآن.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - (2-1)

بورنموث ضد إيفرتون - (0-0).. جارية الآن

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - (0-0).. جارية الآن

كريستال بالاس ضد تشيلسي - (0-1).. جارية الآن

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - (2-0).. جارية الآن

ساوثامبتون ضد برينتفورد - (0-1).. جارية الآن