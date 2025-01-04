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توتنهام هوتسبر

1 2
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 0
17:00

وست هام يونايتد

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أستون فيلا

0 0
17:00

ليستر سيتي

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- -
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سقوط توتنهام.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي (مُحدث)

05:43 م السبت 04 يناير 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

يقام اليوم السبت 4 يناير 2025، العديد من المباريات المهمة في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز نيوكاسل يونايتد على نظيره توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف، بينما يتقدم مانشستر سيتي على منافسه وست هام بهدف نظيف حتى الآن.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - (2-1)

بورنموث ضد إيفرتون - (0-0).. جارية الآن

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - (0-0).. جارية الآن

كريستال بالاس ضد تشيلسي - (0-1).. جارية الآن

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - (2-0).. جارية الآن

ساوثامبتون ضد برينتفورد - (0-1).. جارية الآن

الدوري الإنجليزي مان سيتي ضد وست هام توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد توتنهام أستون فيلا ضد ليستر سيتي بورنموث ضد إيفرتون
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