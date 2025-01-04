ريمونتادا.. البحرين تتوج بكأس الخليج العربي على حساب عمان (فيديو)

كتب - محمد القرش:

توج منتخب البحرين بكأس الخليج العربي في نسخته الـ26، عقب الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتقدم منتخب عمان في نتيجة المباراة عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17، لكن عاد المنتخب البحريني في دقيقتين 87 و80، حيث سجل محمد جاسم التعادل وأضاف محمد السلمي الهدف الثاني "هدف ذاتي".

وكان قد تأهل المنتخب البحريني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكويت مستضيف البطولة في نصف النهائي بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

الأحمر البحريني يضيف الهدف الثاني عن طريق مدافع عمان سجل هدفًا بالخطأ في مرماه 🔥#خليجي_زين26 | #عمان_البحرين pic.twitter.com/2z2TEHyq5G — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) January 4, 2025

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