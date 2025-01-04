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ريمونتادا.. البحرين تتوج بكأس الخليج العربي على حساب عمان (فيديو)

05:29 م السبت 04 يناير 2025

منتخب البحرين يتوج بكأس الخليج العربي

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كتب - محمد القرش:

توج منتخب البحرين بكأس الخليج العربي في نسخته الـ26، عقب الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتقدم منتخب عمان في نتيجة المباراة عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17، لكن عاد المنتخب البحريني في دقيقتين 87 و80، حيث سجل محمد جاسم التعادل وأضاف محمد السلمي الهدف الثاني "هدف ذاتي".

وكان قد تأهل المنتخب البحريني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكويت مستضيف البطولة في نصف النهائي بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

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نهائي كاس الخليج عمان ضد البحرين بث مباشر البحرين وعمان منتخب البحرين منتخب عمان
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