بث مباشر عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي.. أجواء ما قبل المباراة
كتب - محمد القرش:
يلاقي منتخب البحرين نظيره العماني اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي.
وتأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية بعد الفوز منافسه الكويت مستضيف البطولة بهدف دون رد، بينما تخطى عمان نظيره السعودية بنتيجة 2-1.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.
مباشر.. نهائي خليجي زين 26| البحرين - عُمان | برنامج المجلس#
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— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 4, 2025
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