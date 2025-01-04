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بث مباشر عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي.. أجواء ما قبل المباراة

05:29 م السبت 04 يناير 2025

البحرين ضد اليمن

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كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب البحرين نظيره العماني اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

وتأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية بعد الفوز منافسه الكويت مستضيف البطولة بهدف دون رد، بينما تخطى عمان نظيره السعودية بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

نهائي كاس الخليج عمان ضد البحرين بث مباشر البحرين وعمان منتخب البحرين منتخب عمان
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