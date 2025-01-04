"اللاعب لم يُخطِر النادي برغبته الرحيل في يناير".. تطور بملف انتقال مرموش لمانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي بشبكة سكاي سبورتس الألمانية Florian Plettenberg عن تطور في ملف انتقال النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

حقيقة توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي

وكتب الصحفي الألماني عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"لا توجد حاليًا أي مفاوضات جارية بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن انتقال عمر مرموش، على الرغم من التقارير الأخرى، آينتراخت أيضًا لم يتلقِ أي عرض، كما لم يتلق آينتراخت أي معلومات من مرموش حتى الآن تشير إلى أنه يريد الانتقال في الأيام المقبلة".

ووفقاً لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الجمعة فأن مسؤولي مانشستر سيتي يسعون للتعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

أرقام مرموش في الموسم الحالي 2024/25

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع فريقه الألماني بالموسم الجاري في 24 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا ونصع 12 لزملائه خلال 1894 دقيقة لعب.

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