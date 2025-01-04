الفتح يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع جوزيه جوميز

أم سرية ووفاة مؤسفة.. قصة أولاد رونالدو من غير جورجينا

كتبت-هند عواد:

علق نادي الفتح السعودي، على الأخبار المتداولة بشأن فسخ التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح، على موقع التغريدات "إكس"، صورة جوميز ومساعده أحمد مجدي، وعلق: "أنـا هنـا اهو، بـلاش كـلام فاضي".

أنـا هنـا أهو 📍

بـلاش كـلام فاضي 👀😉 pic.twitter.com/z4BxpPad2h — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 4, 2025

وانتشرت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، تشير إلى النادي السعودي فسخ تعاقده مع البرتغالي، الذي يقترب من تولي تدريب فريق آخر.

وانتقل جوزيه جوميز إلى الفتح، قبل عدة أسابيع، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، ودفع الشرط الجزائي.

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