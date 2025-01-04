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الفتح يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع جوزيه جوميز

01:46 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 6 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك
  • عرض 6 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 6 صورة
    جوزيه جوميز
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كتبت-هند عواد:

علق نادي الفتح السعودي، على الأخبار المتداولة بشأن فسخ التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح، على موقع التغريدات "إكس"، صورة جوميز ومساعده أحمد مجدي، وعلق: "أنـا هنـا اهو، بـلاش كـلام فاضي".

وانتشرت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، تشير إلى النادي السعودي فسخ تعاقده مع البرتغالي، الذي يقترب من تولي تدريب فريق آخر.

وانتقل جوزيه جوميز إلى الفتح، قبل عدة أسابيع، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، ودفع الشرط الجزائي.

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جوزيه جوميز الفتح السعودي فسخ تعاقد جوزيه جوميز
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