تاريخ مواجهات عمان والبحرين في كأس الخليج

كتبت-هند عواد:

تتجه الأنظار صوب ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث يواجه عمان نظيره البحرين، مساء اليوم، في نهائي كأس الخليج "خليجي 26".

موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج

تقام مباراة عمان والبحرين، على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الخليج.

تطلعات عمان في نهائي كأس الخليج

يبحث منتخب عمان، عن التتويج الثالث في تاريخه، كما أنه يعتبر أول لقاء يجمعه بالبحرين في النهائي، منذ اعتماد نظام الإقصاء في البطولة في نسخة 2004.

وأحرزت عمان لقب كأس الخليج مرتين، عامي 2009 و2017، وكان هذا الإنجاز تاريخيا، بعد الحصول على المركز الرابع كأفضل رقم لها، على مدار 14 مشاركة.

طموحات البحرين في نهائي كأس الخليج

يسعى منتخب البحرين، لحصد اللقب الثاني في مسيرته، بعد الفوز باللقب في النسخة قبل الماضية، والتي أقيمت في قطر عام 2019.

تاريخ مواجهات عمان والبحرين

التقى منتخبا عمان والبحرين، في 22 مباراة بكأس الخليج من قبل، وفاز منتخب البحرين في 8 مباريات، فيما فاز المنتخب العماني بخمس مباريات، وسيطر التعادل على 9 مباريات.

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