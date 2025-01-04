مدرب جديد لتريزيجيه في نادي الريان القطري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الريان القطري الذي يضم بصفوفه النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" عن المدير الفني الجديد لفريقه بعد إنهاء التعاقد مع المدرب يونس علي.

وأوضح نادي الريان، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن المدير الفني الجديد لفريقهم هو البرتغالي أرتور جورج.

وأشار النادي القطري إلى أن المدرب الجديد قد وقع على عقود حتى عام 2027.

ويحتل فريق الريان المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة بعد مرور 11 جولة.

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