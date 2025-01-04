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أم سرية ووفاة مؤسفة.. قصة أولاد رونالدو من غير جورجينا

08:01 ص السبت 04 يناير 2025
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    أولاد رونالدو (1)
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    أولاد رونالدو
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    أولاد رونالدو
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    عائلة رونالدو
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    كريستيانو رونالدو وعائلته
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    كريستيانو رونالدو وابنه
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    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (3)
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    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (1)
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    نجل كريستيانو رونالدو في شوارع الرياض
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    رونالدو وجورجينا (1)
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    رونالدو من تقديم رونالدو لاعباً للنصر السعودي (1)
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    حفل تقديم رونالدو لاعباً في النصر السعودي
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    رونالدو من تقديم رونالدو لاعباً للنصر السعودي
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    رونالدو وجورجينا 1 (1)
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    جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو
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    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
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    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
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    رونالدو وابنته
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    عيد ميلاد ابنه رونالدو (2)
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    عائلة رونالدو
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    نجل كريستيانو رونالدو
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كتب - محمد القرش:

يعيش 6 أفراد في منزل لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، أولاده الـ5 بجانب صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

ولا يعرف البعض أن أولاد كريستيانو رونالدو الـ5 ليس جميعهم من جورجينا رودريجيز، طفلين فقط انجبتهما صاحبة الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية.

ولدى رونالدو خمسة أطفال، ثلاثة منهم من خلال الأمومة البديلة، قبل أن يلتقي بجورجينا الأم البيولوجية لاثنين من أولاده.

وُلد ابن كريستيانو الأول، جونيور، في سنة 2010 من أم بديلة، والآن يبلغ من العمر 14 عامًا، حيث لم يتم التعرف بعد على هوية والدته التي يُخفي رونالدو هويتها حتى الآن.

قصة حب رونالدو وجورجينا

بدأت قصة حب كريستيانو وجورجينا في عام 2016، ورحب رونالدو بتوأمه إيفا وماتيو من خلال (تلقيح صناعي لدى أم بديلة) في شهر يوليو لسنة 2017.

وظلت هوية الأم البيولوجية للتوأم البالغ من العمر سبع سنوات سرية أيضا، لكن جورجينا هي أم الطفلين الصغيرين.

وبعد 5 أشهر من ولادة إيفا ماريا وماتيو، أنجبت جورجينا طفلها البيولوجي الأول، آلانا، مما جعلها أصغر من شقيقيها التوأم بأقل من نصف عام.

وفي شهر أكتوبر 2021، أعلن رونالدو وجورجينا أنهما ينتظران توأما، لكن فقد الثنائي طفلهما الصغير في اليوم الذي ولد فيه وعاشت أخته.

وكتب رونالدو حينها البيان التالي: "ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي".

وواصل: "إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا (بيلا إزميرالدا) يمكن أن تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل".

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أبناء رونالدو كريستيانو رونالدو وزوجته رونالدو وزوجته وأبنائه عائلة كريستيانو رونالدو
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