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"كرة شاطئية وهتافات".. جماهير فالنسيا تسخر من فينيسيوس جونيور (فيديو)

07:30 ص السبت 04 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البرازيلي فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 6 صورة
    خناقة فينيسيوس وحارس فالنسيا (1)
  • عرض 6 صورة
    مشادة فينيسيوس مع حارس فالنسيا (1)
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    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 6 صورة
    فينيسيوس (1)
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كتب - يوسف محمد:

تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، للسخرية من قبل جماهير فالنسيا، خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.

وسخرت جماهير فالنسيا من نجم ريال مدريد بعد عدم حصوله على الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم، حيث قامت جماهير فالنسيا برفع لافتة تحمل صورة فينيسيوس وهو يحمل كرة، لكنها الكرة المستخدمة في لعبة الكرة الشاطئية، للسخرية منه بعد تفوق رودي لاعب مان سيتي عليه وحصد الجائزة.

كما قامت جماهير فالنسيا بترديد هتاف: "فينيسيوس الفائز بالبالون دور الشاطئية".

وكان ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره فالنسيا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويذكر أن فينيسيوس جونيور تعرض للطرد في الدقيقة 79، خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا، بعد اعتدائه على حارس مرمى فالنسيا ديميترفيسكي.

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فينيسيوس جونيور فينيسيوس جونيور وزوجته وأبنائه ريال مدريد وفالنسيا سخرية جماهير فالنسيا من فينيسيوس طرد فينيسيوس جونيور
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