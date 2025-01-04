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كتب - يوسف محمد:

تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، للسخرية من قبل جماهير فالنسيا، خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.

وسخرت جماهير فالنسيا من نجم ريال مدريد بعد عدم حصوله على الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم، حيث قامت جماهير فالنسيا برفع لافتة تحمل صورة فينيسيوس وهو يحمل كرة، لكنها الكرة المستخدمة في لعبة الكرة الشاطئية، للسخرية منه بعد تفوق رودي لاعب مان سيتي عليه وحصد الجائزة.

كما قامت جماهير فالنسيا بترديد هتاف: "فينيسيوس الفائز بالبالون دور الشاطئية".

وكان ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره فالنسيا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويذكر أن فينيسيوس جونيور تعرض للطرد في الدقيقة 79، خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا، بعد اعتدائه على حارس مرمى فالنسيا ديميترفيسكي.

😖 “Vinicius balón de playa...” y otros insultos al Real Madrid, que llega por la puerta de atrás a Mestalla para evitar problemas #LaLiga



📲 @matoribio85 pic.twitter.com/is8YQcb4vk — MARCA (@marca) January 3, 2025

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