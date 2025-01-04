ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح داخل الجيم.. احتفال بيلينجهام.. رونالدو في تدريبات النصر

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"بعد إعلان إفلاسه".... هل لا يزال أسامواه جيان يلعب كرة القدم؟

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

وشارك نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالفريق.

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريقه.

وحرص الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على نشر صور ة له خلال احتفاله بهدفه في مرمى فالنسيا بالدوري أمس.

كما نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له عبر "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

ونشر محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، صورة له رفقة أحد أصدقائه، لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وقام محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمني على "إنستجرام"، رفقة أحد زملائه بالفريق.

وهنأ علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي السابق وزد الحالي، مدربه مجدي عبد العاطي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وحرص محمد محمود لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، على نشر صورة له رفقة زميله بالفريق مروان محسن.

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