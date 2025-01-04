جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، من أبرزها إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت، إقامة 4 مباريات في الجولة الرابعة بالبطولة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد.. "بي إن سبورتس 1".. 2.30 مساءً.

ساوثهامبتون ضد برينتفورد.. "بي إن سبورتس إكسترا 2".. 5 مساءً.

مانشستر سيتي ضد وست هام.. "بي إن سبورتس 1".. 5 مساءً.

كريستال بالاس ضد تشيلسي.. "بي إن سبورتس 2".. 5 مساءً.

بورنموث ضد إيفرتون.. "بي إن سبورتس إكسترا 1".. 5 مساءً.

أستون فيلا ضد ليستر سيتي.. "بي إن سبورتس 3".. 5 مساءً.

برايتون ضد أرسنال.. "بي إن سبورتس 1".. 7.30 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز ضد مازيمبي.. "بي إن سبورتس 6".. 6 مساءً.

أورلاندو بيراتس ضد ستاد أبيدجان.. "بي إن سبورتس 5".. 6 مساءً.

الجيش الملكي ضد مانيما يونيون.. "بي إن سبورتس 5".. 9 مساءً.

الرجاء البيضاوي ضد صن داونز.. "بي إن سبورتس 6".. 9 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

فينيسيا ضد إمبولي.. "أبو ظبي الرياضية".. 4 مساءً.

فيورنتينا ضد نابولي.. "أبو ظبي الرياضية".. 7 مساءً.

هيلاس فيرونا ضد أودينيزي.. "أبو ظبي الرياضية".. 9.45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

سانت إتيان ضد ستاد ريمس.. "بي إن سبورتس 4".. 6 مساءً.

ليل ضد نانت.. "بي إن سبورتس 2".. 8 مساءً.

ليون ضد مونبلييه.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي

البحرين ضد عمان.. "الكأس القطرية، أبو ظبي الرياضية 1".. 7 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

البنك الأهلي ضد بترول أسيوط.. "أون تايم سبورتس".. 2.30 مساءً.

الإسماعيلي ضد طنطا.. "أون تايم سبورتس".. 2.30 مساءً.

سموحة ضد منتخب السويس.. "أون تايم سبورتس".. 5.30 مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد لافينيا.. "أون تايم سبورتس".. 5.30 مساءً.