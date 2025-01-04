لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
19:30

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

بارباسترو

- -
20:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليل

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح صاحب الرقم التاريخي ضد مانشستر يونايتد

08:50 ص السبت 04 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 1
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 4
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يسعى المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لتعزيز رقمه ضد مانشستر يونايتد، عندما يلاقي يواجه ليفربول الأخير، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

لا يمكن إنكار مدى تأثير محمد صلاح في مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف ضد الشياطين الحمر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على أي لاعب آخر في تاريخ مواجهات الفريقين.

صلاح يتفوق في ملعب أنفيلد

مباراة الأحد المقبل ستقام على ملعب أنفيلد، حيث لم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في الدوري الإنجليزي منذ عام 2016، رغم أن صلاح سجل أهدافًا في أولد ترافورد، إلا أن أرقامه في أنفيلد لا تقل إثارة، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 في 7 مباريات ضد يونايتد على أرض ليفربول.

أرقام لاعبي ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وفي أولد ترافورد، يواصل صلاح تقديم عروض رائعة ضد مانشستر يونايتد، سجل ثلاثية في فوز ليفربول التاريخي 5-0 في 2021، بالإضافة إلى هدفين وصناعة هدف آخر في فوز 3-0 هذا الموسم، برصيد 7 أهداف، ويحتفظ بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب منافس في هذا الملعب.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

بديل صلاح وأفضل تشكيل.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر يونايتد موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد رقم تاريخي لمحمد صلاح ضد مانشستر يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف اختطف مارادونا نجم إنتر ميلان السابق قبل 31 عاما؟

إعلان

إعلان

أول تعليق من "الشرع" على الاشتباكات مع الجيش اللبناني على الحدود
مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية في الصعيد
أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على رفض "الشرع" مصافحتها بسوريا
بعد تسجيل 11 زلزالاً وانفجار بركان.. خبير يحذر من مخاطر انهيار سد النهضة بإثيوبيا