محمد صلاح صاحب الرقم التاريخي ضد مانشستر يونايتد

كتبت-هند عواد:

يسعى المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لتعزيز رقمه ضد مانشستر يونايتد، عندما يلاقي يواجه ليفربول الأخير، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

لا يمكن إنكار مدى تأثير محمد صلاح في مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف ضد الشياطين الحمر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على أي لاعب آخر في تاريخ مواجهات الفريقين.

صلاح يتفوق في ملعب أنفيلد

مباراة الأحد المقبل ستقام على ملعب أنفيلد، حيث لم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في الدوري الإنجليزي منذ عام 2016، رغم أن صلاح سجل أهدافًا في أولد ترافورد، إلا أن أرقامه في أنفيلد لا تقل إثارة، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 في 7 مباريات ضد يونايتد على أرض ليفربول.

وفي أولد ترافورد، يواصل صلاح تقديم عروض رائعة ضد مانشستر يونايتد، سجل ثلاثية في فوز ليفربول التاريخي 5-0 في 2021، بالإضافة إلى هدفين وصناعة هدف آخر في فوز 3-0 هذا الموسم، برصيد 7 أهداف، ويحتفظ بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب منافس في هذا الملعب.

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