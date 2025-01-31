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لأول مرة.. مبابي يدخل تاريخ الدوري الإسباني مع ريال مدريد

07:58 م الجمعة 31 يناير 2025
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (1)
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    إصابة مبابي (2)
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (3)
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    كيليان مبابي
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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم فوز لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسباني عن شهر يناير 2025.

وسجل اللاعب الفرنسي خمسة أهداف في شهر حقق فيه ريال مدريد العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، واحتل المركز الأول في البطولة وزاد الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد.

وبدأ اللاعب صاحب الـ26 عاما شهر يناير بالمساهمة في فوز الفريق الأبيض على فالنسيا بنتيجة 1-2 ، وعلى الرغم من عدم تسجيله، فقد قدم أداءً جيدًا.

وبعد أيام قليلة، لعب دورا محوريا في عودة ريال مدريد، حيث انتهى الأمر بالفوز على لاس بالماس 4-1، في لقاء تألق فيه بتسجيله هدفين، أحدهما من ركلة جزاء.

وسجل الفرنسي ثلاثية فوز ريال مدريد على بلد الوليد، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ولأول مرة يفوز مبابي بجائزة أفضل لاعب في الشهر ليدخل تاريخ الدوري الإسباني، بعد التفوق على هوجو دورو (فالنسيا)، وكيكي جارسيا (ديبورتيفو ألافيس)، ولويس ميلا (خيتافي)، ودودي لوكيباكيو (إشبيلية) في التصويت النهائي.

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مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد كيليان مبابي
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