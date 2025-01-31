الهلال يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الهلال والأخدود التي أقيمت اليوم الجمعة 31 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الهلال على الأخدود برباعية دون مقابل على ملعب المملكة أرينا.

سجل هدف الهلال الأول اللاعب كايو سيزار في الدقيقة 4.

سجل هدف الهلال الثاني اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 43.

سجل هدفي الهلال الثالث والرابع اللاعب ماركوس ليوناردو في الدقيقتين 2+45 و 55.

وبهذا الفوز رفع الهلال نقاطه إلى 46 نقطة ليحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الأخدود عند 15 نقطة ليقف عند المركز الرابع عشر.