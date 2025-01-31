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"يتمتع بجودة عالية".. جوارديولا يعدد مميزات عمر مرموش

04:55 م الجمعة 31 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

أشاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، بالقدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها، النجم المصري عمر مرموش، المنضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره أرسنال يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم: "التعاقد مع عمر مرموش جاء بعد قرار النادي، بضم لاعب إضافي في الخط الهجومي، يتمتع بقدرة وجودة عالية على التسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة، كذلك تسديد الكرات الثابتة".

وأضاف: "اللاعبون الذين ينضمون إلى الفريق في يناير، لا يأتون لمدة 6 أشهر فقط، بل يمكن أن يستمروا مع الفريق لمدة تصل إلى 5 أو 6 سنوات إذا صارت الأمور بشكل جيد".

وكان مانشستر سيتي، أعلن التعاقد بشكل رسمي مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني، مقابل 80 مليون يورو.

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