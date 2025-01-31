"الجميع يريده".. أرني سلوت يتحدث عن مستقبل محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلون المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن اهتمام الأندية السعودي بضم المحترف المصري محمد صلاح.

وذكرت تقارير صحيفة خلال الأيام الماضية، أن الهلال السعودي يسعى لضم محمد صلاح للمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وقال أرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبورنموث: "سيكون من المفاجئ أن يقول أحد إنه لا يريد محمد صلاح، لقد قدم أداء جيدا لسنوات عديدة ونجح في ذلك دون نصيحتي حتى يتمكن من الاستمرار في فعل ما هو الأفضل لمسيرته".

وأضاف: "لست مندهشا من أن هناك أندية تريده الجميع يريده، حتى نحن نريده أن يجدد معنا، لقد فعل الكثير من الأشياء الذكية في مسيرته لذلك سيتخذ القرار الصحيح بالنسبة له ونأمل أن يكون بالنسبة لنا أيضا

وأتم تصريحاته: "مستقبل صلاح وفان دايك وأرنولد؟ أتحدث معهم كثيرا، سيكون من السخيف ألا نتحدث أبدا عن المستقبل.. لكن هذا ليس شيئا سأناقشه معكم، لا يتعلق الأمر فقط بالثلاثة الذين تنتهي عقودهم، إنها عملية متواصلة للتحدث مع اللاعبين".

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