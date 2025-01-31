"من حقه ياخد زيزو".. المعلق أحمد الطيب يعلق على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

علق أحمد الطيب معلق قنوات الكأس القطرية، على انتقال المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، إلى النادي الأهلي.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انت كزملكاوي متبقاش طماع وأناني، من حق الأهلي أحسن نادي في الكون أنه يأخذ بن شرقي من أي مكان حتى لو من الزمالك نفسه، انت كزملكاوي أخذت عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، 3 من ذهب وجميعهم كانوا في الأهلي".

وأضاف: "يبقى تقبل أن الأهلي يأخذ بن شرقي وقبله إمام عاشور وحتى لو فكر يأخذ زيزو من حقه برضه، هي اللعبة دي كده، سيبك من كل ده، المهم التحكيم يتعدل ويكون طبيعي، غير كده أي حاجة مقبولة".

وأتم الطيب: "روقوا بقى علشان نتفرج على لقاء القمة بعد قليل بين بيراميدز والزمالك، أول وثاني الدوري المصري، ولا يهم من ينتصر المهم المتعة وياريت باقي الفرق تتفرج وتستمع بأهل هذه القمة، حتى يوعد ربنا البقية بهذه القمة التي هي للكبار فقط".

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