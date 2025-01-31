كتب - يوسف محمد:

أقيمت قرعة ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي 2024-2025، في فرنسا اليوم الجمعة، بمشاركة 16 نادً.

وأسفرت القرعة، عن مواجهة قوية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يلعب في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وتقام مباراة فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في مباراة ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 11 أو 12 فبراير، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 18 أو 19 من الشهر ذاته.

هل يحق لعمر مرموش المشاركة أمام ريال مدريد؟

وغاب النجم المصري عمر مرموش عن مباراة مان سيتي الماضية أمام نظيره كلوب بروج، في الجولة الختامية للدور الرئيسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب لوائح البطولة التي تمنع مشاركة اللاعب مع أكثر من فريق في مرحلة الدوري أو الدور الرئيسي بالبطولات الأوروبية المختلفة.

وكان مرموش انتقل إلى مان سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي شارك معه في بطولة الدوري الأوروبي.

وطبقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، فإن مرموش يحق له المشاركة مع مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بداية من مباريات دور المغلوب والتي ستكون بدايتها، أمام ريال مدريد في ملحق دور ال 16.

ويذكر أن 8 فرق ضمنت الصعود إلى دور الـ16 بالبطولة بشكل مباشر، أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن، هم: ""ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل وأستون فيلا".

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