ديربي فرنسي ونهائي مبكر.. نتائج قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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عمر مرموش يواجه ريال مدريد في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

"طبقًا للائحة".. هل يحق لعمر مرموش المشاركة مع مان سيتي أمام ريال مدريد

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة ديربي فرنسي ونهائي مبكر بين مانشستر مانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني.

نتائج قرعة ملحق دور الـ16

وجاءت نتائج قرعة ملحق دور الـ16 كالآتي:

مانشستر سيتي - ريال مدريد

سيلتك - بايرن ميونيخ

ويضرب الفائزان من المواجهتين السابقتين موعدا مع أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في دور الـ16

ستاد بريست - باريس سان جيرمان

موناكو - بنفيكا

ويضرب الفائزان من المواجهتين السابقتين موعدا مع ليفربول أو برشلونة في دور الـ16

كلوب بروج - أتالانتا

سبورتنج لشبونة - بوروسيا دورتموند

ويضرب الفائزان من المواجهتين السابقتين موعدا مع ليل أو أستون فيلا الفائزان في دور الـ16

يوفنتوس - أيندهوفن

فينورد - ميلان

ويضرب الفائزان من المواجهتين السابقتين موعدا مع أرسنال أو إنتر الفائزان في دور الـ16

نظام دوري أبطال أوروبا

استحدث الاتحاد الأوروبي "يويفا" شكلا جديدا لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يلعب 36 فريقا دوري بالدور الأول، ويتأهل أول 8 مراكز إلى دور الـ16، والفرق من المركزين 9 لـ24، يخوضوا ملحق عبارة عن مباراتين ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المركز الـ25 حتى الـ32 مسابقة دوري أبطال أوروبا، من الدور الأول.