التعاون السعودي يعلن التعاقد مع لاعب منتخب المغرب

كتب - يوسف محمد:

أعلن التعاون السعودي، التعاقد مع النجم المغربي عبد الحميد الصابيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فيورنتينا الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق التعاون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة اللاعب وكتب علها: "صانع الألعاب المغربي عبد الحميد صابيري (28 عامًا)، ينضم إلى الذئاب معارًا من نادي فيورنتينا الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "‏سوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول خلال الأيام القادمة، أسد الأطلس تعاوني".

وتعد هذه هى التجربة الثانية للاعب صاحب الـ 28 عامًا في الدوري السعودي، حيث سبق له اللعب رفقة فريق الفيحاء، خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى يوليو من العام التالي 2024.

ويذكر أن الصابيري كان ضمن قائمة منتخب المغرب، الحاصلة على المركز الرابع في كأس العالم عام 2022 بقطر.

وبشكل عام شارك الصابيري رفقة أسود الأطلس في 11 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

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