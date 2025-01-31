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عمر مرموش يواجه ريال مدريد في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

01:26 م الجمعة 31 يناير 2025
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة مانشستر سيتي الذي يضم المحترف المصري عمر مرموش نظيره ريال مدريد الإسباني.

وينتظر أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن، الفائز من مباراة مانشستر سيتي أو ريال مدريد، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

نظام دوري أبطال أوروبا

استحدث الاتحاد الأوروبي "يويفا" شكلا جديدا لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يلعب 36 فريقا دوري بالدور الأول، ويتأهل أول 8 مراكز إلى دور الـ16، والفرق من المركزين 9 لـ24، يخوضوا ملحق عبارة عن مباراتين ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المركز الـ25 حتى الـ32 مسابقة دوري أبطال أوروبا، من الدور الأول.

موعد مباراة مانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم 11 أو 12 فبراير، فيما تقام مباراة الإياب يوم 18 أو 19.

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عمر مرموش مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد ريال مدريد موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
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