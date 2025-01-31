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موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

11:53 ص الجمعة 31 يناير 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتبت-هند عواد:

تقام قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في الواحدة ظهر اليوم الجمعة 31 يناير 2025، بمدينة "نيون" الفرنسية.

القناة الناقلة لقرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تنقل قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد علىbeIN Sports NEWS HD المفتوحة.

نظام دوري أبطال أوروبا

استحدث الاتحاد الأوروبي "يويفا" شكلا جديدا لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يلعب 36 فريقا دوري بالدور الأول، ويتأهل أول 8 مراكز إلى دور الـ16، والفرق من المركزين 9 لـ24، يخوضوا ملحق عبارة عن مباراتين ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المركز الـ25 حتى الـ32 مسابقة دوري أبطال أوروبا، من الدور الأول.

الفرق المشاركة في ملحق دور الـ16

يشارك في قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كل من مانشستر سيتي، أتالانتا، بوروسيا دورتموند، ميلان، آيندهوفن، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، سبورتنج لشبونة، كلوب بروج.

فيما تأهلت الفرق التالية إلى دور الـ16 مباشرة، ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، وأستون فيلا.

يذكر أن مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 تقام يومي 11 و12 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 فبراير.

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