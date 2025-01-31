مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك

- -
21:30

البرتغال

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

بيراميدز

- -
19:00

الزمالك

الدوري السعودي

الهلال

- -
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟.. البرتغالي يجيب

11:15 ص الجمعة 31 يناير 2025

كريستيانو رونالدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، موقفه من العودة إلى ريال مدريد في يوم من الأيام، بعد 6 سنوات ونصف من رحيله عن الفريق.

وقال رونالدو في تصريحات عبر شبكة "la Sexta TV": "العودة إلى ريال مدريد؟ ربما بعد انتهاء مسيرتي يمكن أن يحدث شيء ما، فترتي مع الزمالك كانت ذروة رحلتي الاحترافية، فترتي في النادي كانت الأسعد طوال مسيرتي الكروية".

وأضاف عن علاقته بالأرجنتيني ميسي: "لم تكن سيئة أبدًا، ولا أعتقد أن يصل أي من اللاعبين الحاليين والقادمين إلى الأرقام التي حققتها وميسي في كرة القدم، إلا أنه لو حدث سيكون أمرا جيدا".

اقرأ أيضاً:

هل تدخل أبوتريكة في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع بن شرقي؟.. مصدر يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو ريال مدريد النصر السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين - فيديو
النار أكلت المكان.. حريق موقع بناء السفن في السويس (تغطية خاصة)
لماذا ترامب غبي سياسيًا؟
أول رد من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين
ليس اغتيالا.. كيف استشهد محمد الضيف و6 من قادة الحركة؟.. حماس تكشف
4 أوراق في يد مصر لمواجهة ضغط ترامب وإجهاض "تهجير غزة"