هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟.. البرتغالي يجيب

كتبت-هند عواد:

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، موقفه من العودة إلى ريال مدريد في يوم من الأيام، بعد 6 سنوات ونصف من رحيله عن الفريق.

وقال رونالدو في تصريحات عبر شبكة "la Sexta TV": "العودة إلى ريال مدريد؟ ربما بعد انتهاء مسيرتي يمكن أن يحدث شيء ما، فترتي مع الزمالك كانت ذروة رحلتي الاحترافية، فترتي في النادي كانت الأسعد طوال مسيرتي الكروية".

وأضاف عن علاقته بالأرجنتيني ميسي: "لم تكن سيئة أبدًا، ولا أعتقد أن يصل أي من اللاعبين الحاليين والقادمين إلى الأرقام التي حققتها وميسي في كرة القدم، إلا أنه لو حدث سيكون أمرا جيدا".

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