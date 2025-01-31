"تعبت نفسيا وكرهت الكرة".. رئيس أحد السعودي يعبر عناستيائه من صفقة ميشالاك

كتبت-هند عواد:

عبر محمد عبدالهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي، عن استيائه من التعامل مع نادي الزمالك، بشأن صفقة البولندي كونراد ميشالاك.

وقال الجهني في تصريحات عبر فضائية ETC: "تعبت نفسيا من موضوع ميشالاك مع الزمالك، أتلقى نحو 40 أو 50 اتصالا من الإعلام المصري يوميا، كذلك من أشخاص مقربين من النادي، الموضوع أصبح مرهقا جدا".

وأضاف: "راتب ميشالاك سنويا يصل إلى مليون و800 ألف دولار، وتحملت منه 600 ألف دولار بعد انتقاله إلى الزمالك، لكنه دفع الباقي واللاعب أيضا تنازل عن مبلغ كبير للانتقال إلى الزمالك، الذي طلب فسخ إعارته، لكن توجد معوقات مالية تمنع هذا الأمر".

وأوضح: "اللاعب لا يلعب في الزمالك بل ويتعرض لانتقادات، لكن يوجد عقد يجب على الزمالك أن يلتزم به، لكنني كرهت كرة القدم بسبب هذا الوضع".

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