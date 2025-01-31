مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك

- -
21:30

البرتغال

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

بيراميدز

- -
19:00

الزمالك

الدوري السعودي

الهلال

- -
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"تعبت نفسيا وكرهت الكرة".. رئيس أحد السعودي يعبر عناستيائه من صفقة ميشالاك

10:38 ص الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ميشالاك من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 9 صورة
    ميشالاك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 9 صورة
    ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    ميشالاك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    كونراد ميشالاك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

عبر محمد عبدالهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي، عن استيائه من التعامل مع نادي الزمالك، بشأن صفقة البولندي كونراد ميشالاك.

وقال الجهني في تصريحات عبر فضائية ETC: "تعبت نفسيا من موضوع ميشالاك مع الزمالك، أتلقى نحو 40 أو 50 اتصالا من الإعلام المصري يوميا، كذلك من أشخاص مقربين من النادي، الموضوع أصبح مرهقا جدا".

وأضاف: "راتب ميشالاك سنويا يصل إلى مليون و800 ألف دولار، وتحملت منه 600 ألف دولار بعد انتقاله إلى الزمالك، لكنه دفع الباقي واللاعب أيضا تنازل عن مبلغ كبير للانتقال إلى الزمالك، الذي طلب فسخ إعارته، لكن توجد معوقات مالية تمنع هذا الأمر".

وأوضح: "اللاعب لا يلعب في الزمالك بل ويتعرض لانتقادات، لكن يوجد عقد يجب على الزمالك أن يلتزم به، لكنني كرهت كرة القدم بسبب هذا الوضع".

اقرأ أيضاً:

هل تدخل أبوتريكة في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع بن شرقي؟.. مصدر يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كونراد ميشالاك الزمالك رئيس نادي أحد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟.. البرتغالي يجيب

إعلان

إعلان

وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين - فيديو
النار أكلت المكان.. حريق موقع بناء السفن في السويس (تغطية خاصة)
لماذا ترامب غبي سياسيًا؟
أول رد من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين
ليس اغتيالا.. كيف استشهد محمد الضيف و6 من قادة الحركة؟.. حماس تكشف
4 أوراق في يد مصر لمواجهة ضغط ترامب وإجهاض "تهجير غزة"