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قبل نيمار.. حكاية 6 لاعبين عادوا لفريقهم الأول بعد الرحيل

06:00 ص الجمعة 31 يناير 2025
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    زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق
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    زلاتان إبراهيموفيتش (8)
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    زلاتان إبراهيموفيتش (2)
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    زلاتان إبراهيموفيتش (5)
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    تييري هنري خلال مباراة مع نيويورك ريد بولز في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
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    تييري هنري
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    تييري هنري مع المنتخب الفرنسي في 2009
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    تييرى هنرى نجم نادى ارسنال السابق
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    تييري هنري
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    ديدييه دروجبا
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    صامويل إيتو و ديدييه دروجبا
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    ديدييه دروجبا
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    ديدييه دروجبا
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    المهاجم الإيفواري المخضرم ديدييه دروجبا
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    ديدييه دروجبا مع محمد صلاح
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    المهاجم فرناندو توريس خلال تقديمه الرسمي في 4 كانون الثاني/يناير 2015
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    فرناندو توريس لدى تقديمه امام الجمهور في مدريد في 4 كانون الثاني/يناير 2015
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    الإسباني فرناندو توريس
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    مهاجم اتلتيكو مدريد فرناندو توريس خلال المباراة امام باير ليفركوزن في 17 اذار/مارس 2015
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    لاعبا اتلتيكو مدريد فرناندو توريس (يمين) وراوول غارسيا بعد انتهاء المباراة
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    واين روني
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    واين روني وأليكس فيرجسون (1)
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    واين روني (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

عودة اللاعبين إلى فرقهم الأولى تُعد من اللحظات العاطفية والمثيرة في كرة القدم، حيث يقرر العديد من النجوم لإنهاء مسيرتهم الكروية في النادي الذي بدأ فيه أولي خطواته بعالم كرة القدم كتقديرًا له.

ولعل آخر الأمثلة على عودة اللاعبين لأنديتهم الأولي، البرازيلي نيمار جونيور، الذي قرر العودة لفريق سانتوس بعد 12 عامًا من الرحيل، عقب مسيرة طويلة مع باريس سان جيرمان وبرشلونة والهلال السعودي.

ونعرض في السطور التالية الأسماء البارزة التي سارت على خطى نيمار بالعودة إلى أنديتها الأولى:

1. زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان)

بعد مغامرته في باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي، عاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في 2020، ليكون عنصراً حاسماً في إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب قبل أن يعلق حزائه.

2. تييري هنري (آرسنال)

عاد أسطورة آرسنال الفرنسي إلى "المدفعجية" على سبيل الإعارة من نيويورك ريد بولز في 2012.

3. ديدييه دروجبا (تشيلسي)

بعد مغادرته تشيلسي في 2012، عاد الإيفواري دروجبا في 2014 لموسم إضافي، وساهم بخبرته في فوز البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

4. فرناندو توريس (أتلتيكو مدريد)

ترك أتلتيكو مدريد في 2007 لينضم إلى ليفربول، لكنه عاد إلى ناديه الأم في 2015 بعد رحلة مع تشيلسي وميلان، وساعدهم في الفوز بالدوري الأوروبي 2018.

5. واين روني (إيفرتون)

نشأ روني في إيفرتون قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، لكنه عاد إلى "التوفيز" في 2017 لموسم أخير في البريميرليج قبل الرحيل إلى أمريكا.

6. كاكا (ساو باولو وميلان)

عاد كاكا إلى ميلان في 2013 بعد تجربة غير ناجحة مع ريال مدريد، ثم اختتم مسيرته بالعودة إلى ناديه الأول ساو باولو.

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نيمار واين روني سانتوس البرازيلي ديديه دروجبا
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