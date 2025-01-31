الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبدالهادي:

تُقام اليوم الجمعة، الموافق 31 يناير الجاري، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات الدوريين المصري والسعودي.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الزمالك ضد بيراميدز.. الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.. الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2.

الجونة ضد حرس الحدود.. الساعة الرابعة عصرًا، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الفيحاء ضد التعاون.. الساعة الثالثة و45 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر SSC SPORT.

الهلال ضد الأخدود.. الساعة الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر SSC SPORT.

الاتفاق ضد الشباب.. الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر SSC SPORT.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بارما ضد ليتشي.. الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.. (لم تُعرض بجدول البث).

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

مونبلييه ضد لانس.. الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.. (لم تُعرض بجدول البث).

مواعيد مباريات الدوري القطري اليوم

أم صلال ضد الدحيل.. الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.. (لم تُعرض بجدول البث).

الوكرة ضد الشحانية.. الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.. (لم تُعرض بجدول البث).