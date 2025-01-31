كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس الموافق 30 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وشهدت مباريات أمس الخميس، العديد من اللقاءات في بطولة الدوري الأوروبي، حيث أقيم أمس 18 مباراة بالبطولة.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الأوروبي أمس

أياكس يفوز على جالاتا سراي (2-1)

هوفنهايم يفوز على أندرلخت (4-3)

روما يفوز على فرانكفورت (2-0)

أتليتك بلباو يفوز على فيكتوريا بلزن (2-1)

سبورتنج براجا يفوز على لاتسيو (1-0)

دينامو كييف يفوز على أر إف أس (1-0)

مانشستر يونايتد يفوز على ستيوا بوخاريست (2-0)

فرينكفاروزي يفوز على ألكمار (4-3)

ليون يفوز على لوجودوريتش لزجراد (1-1)

بورتو يفوز على مكابي تل أبيب (1-0)

ميتلاند يتعادل فنربخشة (2-2)

أولمبياكوس يفوز على كاراباج أجدام (3-0)

نيس يتعادل جليمت (1-1)

جلاسيكو رينجرز يفوز ريال سان جيلواز (2-1)

ريال سوسيداد يفوز على باوك سالونيكي (2-0)

سلافيا براج يتعادل مع مالمو (2-2)

توتنهام يفوز على ايلفسبورج (3-0)

تفينتي يفوز على بشكتاش (1-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

النصر يفوز على الرائد (2-1)

الرياض يفوز على الوحدة (1-0)

الأهلي يفوز على العروبة (2-0)