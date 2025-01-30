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الزمالك يفاوض لاعب أتلانتا الأمريكي.. مصدر يكشف التفاصيل

10:39 م الخميس 30 يناير 2025

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع لاعب أتلانتا الأمريكي

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة مفاوضات إدارة القلعة البيضاء مع البرتغالي شاندي سيلفا، جناح فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:" أن شاندي سيلفا ضمن الأسماء المطروحة على إدارة النادي للتعاقد معه وذلك على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم".

وأكد المصدر:" أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يتمتع بقدرات فنية مميزة، حيث يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم الصريح، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعزيز خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأوضح المصدر أن ملف التعاقد مع اللاعب لا يزال قيد الدراسة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى حسم خياراته الهجومية بالتنسيق مع إدارة النادي قبل إتمام أي صفقة جديدة.

وبدأ شاندي مسيرته الكروية في ناشئي سبورتنج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى وست هام يونايتد الإنجليزي، ثم خاض تجارب احترافية مع نوتنجهام فورست وديجون الفرنسي، وصولًا إلى أتلانتا يونايتد الأمريكي، حيث شارك في 43 مباراة خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أهداف.

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