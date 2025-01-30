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نيمار يُعلن انتقاله رسميًا لصفوف سانتوس البرازيلي

10:24 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النجم البرازيلي نيمار جونيور، انتقاله بشكل رسمي لصفوف نادي سانتوس البرايلي، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان نيمار قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الهلال السعودي خلال الأيام الماضية، بعد قرار عدم قيده بقائمة الفريق نظرًا لكثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب.

ونشر نيمار مساء اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو له بقميص الفريق البرازيلي عند بداية مسيرته الكروية معلنًا عودته للفريق.

أرقام نيمار مع الهلال السعودي

انضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، وبلغت قيمة صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي حوالي 90 مليون يورو.

ولعب النجم البرازيلي بقميص الهلال 7 مباريات فقط، سجل هدف وحيد وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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A post shared by Neymar Jr (@neymarjr)

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النجم البرازيلي نيمار جونيور نيمار ينتقل لسانتوس البرازيلي نادي سانتوس البرايلي نيمار يفسخ تعاقده مع الهلال السعودي
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