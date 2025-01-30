يُعاني من مرض.. جوارديولا يكشف أخيرًا سر إصابته بالجروح

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن سر علامات الجروح التي ظهر بها في مبارياته الأخيرة خلال قيادة مانشستر سيتي.

وكان مدرب السيتي قد ظهر في أكثر من مرة بعلامات جروح في الأنف والوجه، كما ظهر في مرة أخري بعين متورمة وحمراء، مما فسره البعض نتيجة اضطرابه نفسيًا لسوء نتائج الفريق مما جعله يقوم بجرح نفسه.

جوارديولا يكشف النقاب عن سر الجروح بالوجه

تحدث بيب عن تلك الجروح في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية وقال: "الأمر لا يتعلق بمباراة فينورد، أو وجود بعض الاضطرابات النفسية بسبب سوء النتائج".

وتابع: "أعاني من مرض جلدي وحكة متواصلة، واتعاطي مضادات الهيستامين منذ عامين أو ثلاث".

وأختتم تصريحاته: "بالنسبة لأظافري الطويلة، نعم جرحت بها أنفي، ولكن باقي الإصابات بسبب مشاكل جلدية".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي أبقي على حظوظه بأعجوبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما كان متأخرًا بهدف في الشوط الأول، أمام كلوب بروج بالجولة الأخيرة من البطولة، قبل أن يعود في الشوط الثاني وينهي اللقاء بنتيجة 3-1 لصالحه ويتأهل للملحق.