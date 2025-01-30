خطو كبيرة لنا.. وزير الرياضة السعودي يتحدث عن ضم محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن مسألة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، تعتمد بشكل كامل على الأندية السعودية، وليس قرارًا حكوميًا.

وفي حديثه للإعلامي بيرس مورجان، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، أشار الفيصل إلى أن محمد صلاح يمتلك جميع المواصفات المطلوبة للعب في الدوري السعودي، قائلًا: "صلاح لاعب مميز، وهو مصري، ولدينا روابط قوية مع المصريين من حيث الثقافة والتاريخ.

وتابع: "وجوده في الدوري السعودي سيكون إضافة كبيرة، كما أنه قدوة لكثيرين، لذا سيكون من الرائع رؤيته هنا".

كما وصف الفيصل محمد صلاح بأنه "اللاعب المسلم الأشهر عالميًا وأحد أبرز نجوم الثلث الهجومي في كرة القدم"، مؤكدًا أن انتقاله إلى الدوري السعودي سيمثل خطوة كبيرة للبطولة.

طموح الدوري السعودي نحو العالمية

وتحدث وزير الرياضة السعودي عن رؤية المملكة لتطوير الدوري السعودي للمحترفين، مشددًا على أن الهدف هو أن يصبح ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم من حيث الشعبية والقوة الاقتصادية.

وأضاف: "نسعى لجعل الدوري السعودي وجهة جذابة لأفضل اللاعبين في العالم، ولا أرى أي مشكلة في التعاون مع الأندية الأوروبية لتحقيق هذا الطموح".