"بعد رحيل نجم ليفربول ".. مدرب السعودية السابق يتولي تدريب الأتفاق

كتب - نهى خورشيد:

أعلن نادي الأتفاق السعودي مساء اليوم الخميس، تعيين سعد الشهري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً لرحيل الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الاتفاق عبر منصاته المختلفة:"الصعب هلّا.. قلت يا سعد أهلاً".

ويمتد عقد الشهري المدير الفني السابق للمنتخب السعودي مع الفرسان حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وجاء قرار رحيل جيرارد نجم ليفربول السابق، بسبب سوء النتائج، إذ حقق الفوز مع الاتفاق في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر 9 مواجهات، بجانب توديع الفريق لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروي بنادي الأتفاق المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة فقط.