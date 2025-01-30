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الدحيل القطري يعلن التعاقد مع نجم منتخب المغرب

05:33 م الخميس 30 يناير 2025
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    حكيم زياش بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي 2021
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    زياش وزاها
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    حكيم زياش يحتفل بلقب الدوري التركي
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    لاعب منتخب المغرب حكيم زياش
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    البرازيل المغرب حكيم زياش
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    حكيم زياش
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    زياش
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    زياش وبوليسيتش
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كتب- يوسف محمد:

أعلن الدحيل القطري اليوم التعاقد بشكل رسمي، مع النجم المغربي حكيم زياش في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الدحيل القطري، صورة من تقديم اللاعب، كتب عليها: "الأسد المغربي حكيم زياش، دحلاوي".

وكان نادي جالاتا سراي، قد أعلن منذ عدة أيام رحيل النجم المغربي عن الفريق، بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وشارك صاحب ال 31 عامًا في 11 مباراة فقط، خلال الموسم الحالي، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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حكيم زياش الدحيل القطري الدحيل القطري يتعاقد مع الدحيل القطري لنجم المغربي حكيم زياش
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