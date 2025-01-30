الدحيل القطري يعلن التعاقد مع نجم منتخب المغرب

كتب- يوسف محمد:

أعلن الدحيل القطري اليوم التعاقد بشكل رسمي، مع النجم المغربي حكيم زياش في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الدحيل القطري، صورة من تقديم اللاعب، كتب عليها: "الأسد المغربي حكيم زياش، دحلاوي".

وكان نادي جالاتا سراي، قد أعلن منذ عدة أيام رحيل النجم المغربي عن الفريق، بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وشارك صاحب ال 31 عامًا في 11 مباراة فقط، خلال الموسم الحالي، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.