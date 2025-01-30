"غير مقبول عليك احترامه".. وكيل ميشالاك يفتح النار على مجلس الزمالك

كتب- محمد خيري:

فتح سيرهات ألتينسي، وكيل البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، النار على مسؤولي الأبيض بسبب رغبته في رحيله.

وانتقل كونراد إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من نادي أحد السعودي حتى نهاية الموسم.

وقال وكيل كونراد ميشالاك في بيان وزّع عبر الصحفيين، اليوم الخميس: "المدرب كريستيان جروس يريد أن يحضر لاعبين خاصين به للاعتماد عليهم ورحيل بعض الأجانب المتواجدين حاليًا".

وأوضح: "هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لي، على نادي الزمالك احترام لاعبنا، وقبل أن ينتقل إلى صفوف الأبيض، كان رئيس النادي يتصل بي ربما أكثر من 100 مرة لينضم إلى الفريق".

وأتم تصريحاته: "لا أريد الحديث عن الجوانب المالية، لكنهم لا يدفعون الرواتب ويجب أن يفعلوا ذلك، ليس من أجل كونراد ميشالاك فقط، بل من أجل جميع لاعبي الزمالك."

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