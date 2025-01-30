رغم الهزيمة.. منتخب مصر لكرة اليد يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم، إمام عاشور وصديقه ونجم الزمالك يحتفل

كتبت-هند عواد:

حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازا تاريخيا في بطولة العالم 2025 القامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، على الرغم من توديعها من ربع النهائي.

واحتل منتخب مصر لكرة اليد، المركز الخامس في البطولة، ويعتبر هذا أفضل ثاني إنجاز للمنتخب في البطولة، بعدما احتل المركز الرابع في نسخة 2001.

وودع منتخب مصر البطولة من ربع النهائي، بعد الهزيمة من فرنسا في الثواني الأخيرة، بنتيجة 34-33.

وتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم كل من الدنمارك، البرتغال، كرواتيا وفرنسا، ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي اليوم الخميس وغدا الجمعة.

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