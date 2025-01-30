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مواجهات محتملة في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

05:11 ص الخميس 30 يناير 2025
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    ريال مدريد
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    جماهير ريال مدريد
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    دوري أبطال أوروبا
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كتب- محمد عبدالهادي:

أسدل الستار مساء الأربعاء على مرحلة المجموعات، ليكتمل عقد الفرق الـ16 المتأهلة للمرحلة الفاصلة، والتي تشمل الأندية التي احتلت المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين.

من المنتظر أن تُجرى قرعة مباريات المرحلة الفاصلة يوم الجمعة 31 يناير 2025، حيث ستُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير 2025.

وفي هذا الدور، سيواجه كل فريق صاحب الترتيب المتقدم فريقًا أقل منه في الترتيب، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأقل ترتيبًا، والإياب على ملعب الفريق الأعلى.

إحدى المواجهات المحتملة ستكون بين أتالانتا الإيطالي أو بوروسيا دورتموند الألماني مع سبورتينج لشبونة البرتغالي أو كلوب بروج البلجيكي.

كما سيواجه ريال مدريد أو بايرن ميونيخ (المركز 11 أو 12) مانشستر سيتي الإنجليزي أو سيلتيك الاسكتلندي (المركز 21 أو 22)، مما يعد بتصادم ناري بين كبار الأندية.

وفي مواجهات أخرى، سيلتقي آيندهوفن الهولندي أو ميلان الإيطالي مع يوفنتوس الإيطالي أو فينورد الهولندي، فيما قد تشهد البطولة مواجهتين إيطاليتين.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مواجهة محلية فرنسية تجمع بين موناكو الفرنسي وبريست، بينما سيواجه بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي الفريقين الآخرين في هذا المربع، مما يضمن مواجهة فرنسية محلية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا مواجهات دور ال 16 بدوري الأبطال مانشستر سيتي ريال مدريد
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