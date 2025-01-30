ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم، إمام عاشور وصديقه ونجم الزمالك يحتفل بميلاده

توماس مولر يُحقق رقمًا تاريخًا مع بايرن ميونخ بدوري الأبطال

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له في صالة الجيم.

وقام إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

شارك عمر جابر، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له احتفالا بعيد ميلاده.

وحرص أحمد السيد زيزو على مشاركة صورة لى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" احتفالا بعيد ميلاد زميله عمر جابر.

وقام النجم البرازيلي رونالدينهو بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بقميص برشلونة.

وحرص أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر الفرنسي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" في صالة الجيم.

وشارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

كما نشر ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" خلال إجراء تدريبات تأهيلية وعلق عليها، نستعد لمبارياتنا القادمة.