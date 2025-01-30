كتب - يوسف محمد:

اختتمت أمس الأربعاء مباريات الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الحالي 2024-2025، التي شهدت إقامة 18 مباراة.

وعقب انتهاء مباريات الجولة الثامنة والأخيرة بالدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ضمنت 8 فرق الصعود إلى دور الـ16 بالبطولة بشكل مباشر، أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن، هم: ""ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل، وأستون فيلا".

وستلعب الفرق من المركز التاسع حتى المركز الـ24، مباريات الملحق لضمان الصعود إلى دور ال 16، حيث سيتم تحديد المواجهات بنظام الذهاب والإياب عن طريق القرعة.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى الملحق الخاص ببطولة دوري أبطال أوروبا، كالتالي: "أتالانتا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ميلان، أيندهوفن، بنفيكا،موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي،كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، وباريس سان جيرمان".

وسوف تقام قرعة ملحق دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

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