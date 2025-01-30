واقعة غريبة.. جوارديولا يُلقي الكرة على مدرب كلوب بروج

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج البلجيكي في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا موقفًا مثيرًا بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا ونيكي هاين، مدرب الفريق البلجيكي.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره كلوب بروج بنتيجة 3-1، ليبقي على حظوظه في البطولة ويتأهل للملحق.

ماذا حدث من جوارديولا مع مدرب كلوب بروج ؟

في الدقيقة 25 من عمر المباراة، خرجت الكرة عن حدود الملعب كرمية تماس لصالح فريقه، ليحاول جوارديولا إرجاعها بسرعه الملعب، لكنه أخطأ وألقى الكرة وارتطمت بظهر نيكي هاين مدرب كلوب بروج.

على الفور، توجه جوارديولا للاعتذار عن الحادثة غير المقصودة، ليقبل هاين اعتذاره بحرارة، وتبادل المدربان عناقًا في لفتة ودية وسط تصفيق الجمهور، مما جعل الموقف ينتهي بشكل سريع وودي.

وفي سياق متصل، أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا أعلن فيه إلغاء فعالية تقديم الصفقات الجديدة للجماهير، التي كانت مقررة قبل المباراة، بما في ذلك اللاعب عمر مرموش.

وأوضح النادي أن سبب الإلغاء هو نشوب حريق بالقرب من ملعب الاتحاد، مما حال دون إقامة الفعالية كما كان مخططًا لها.