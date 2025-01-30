مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

الرائد

- -
19:00

النصر

الدوري الأوروبي

ستيوا بوخارست

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

واقعة غريبة.. جوارديولا يُلقي الكرة على مدرب كلوب بروج

12:46 ص الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جورديولا
  • عرض 4 صورة
    جوارديولا 5
  • عرض 4 صورة
    جوارديولا 6
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج البلجيكي في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا موقفًا مثيرًا بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا ونيكي هاين، مدرب الفريق البلجيكي.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره كلوب بروج بنتيجة 3-1، ليبقي على حظوظه في البطولة ويتأهل للملحق.

ماذا حدث من جوارديولا مع مدرب كلوب بروج ؟

في الدقيقة 25 من عمر المباراة، خرجت الكرة عن حدود الملعب كرمية تماس لصالح فريقه، ليحاول جوارديولا إرجاعها بسرعه الملعب، لكنه أخطأ وألقى الكرة وارتطمت بظهر نيكي هاين مدرب كلوب بروج.

على الفور، توجه جوارديولا للاعتذار عن الحادثة غير المقصودة، ليقبل هاين اعتذاره بحرارة، وتبادل المدربان عناقًا في لفتة ودية وسط تصفيق الجمهور، مما جعل الموقف ينتهي بشكل سريع وودي.

وفي سياق متصل، أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا أعلن فيه إلغاء فعالية تقديم الصفقات الجديدة للجماهير، التي كانت مقررة قبل المباراة، بما في ذلك اللاعب عمر مرموش.

وأوضح النادي أن سبب الإلغاء هو نشوب حريق بالقرب من ملعب الاتحاد، مما حال دون إقامة الفعالية كما كان مخططًا لها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج دوري أبطال أوروبا بيب جوارديولا عمر مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بينهم برشلونة وليفربول".. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

إعلان

إعلان

شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا
سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين