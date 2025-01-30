"دوري أوروبي وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الخميس الموافق 30 يناير الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي والسعودي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد اليوم

فرنسا ضد كرواتيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

ليون ضد لودوجوريتس.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 9.

ميتييلاند ضد فنربخشة.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت إكسترا 2.

نيس ضد جليمت.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت إكسترا 3.

أياكس أمستردام ضد جلطة سراي.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

أتلتك بلباو ضد فيكتوريا بلزن.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 7.

ريال سوسيداد ضد باوك سالونيكا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 6.

روما ضد آينتراخت فرانكفورت.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

سبورتنج براجا ضد لاتسيو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 8.

توتنهام هوتسبر ضد الفسبورج.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات دوري روشن اليوم

العروبة ضد أهلي جدة.. الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

الرياض ضد الوحدة.. الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

الرائد ضد النصر.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.