مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

الكمار

الدوري الأوروبي

ستيوا بوخارست

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب ختام دوري المجموعات

12:36 ص الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أتلتيكو مدري
  • عرض 11 صورة
    إنتر ميلان
  • عرض 11 صورة
    برشلونة
  • عرض 11 صورة
    برشلونة_
  • عرض 11 صورة
    ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    ريال مدريد_
  • عرض 11 صورة
    أرسنال
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    أتلتيكو مدريد
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

اختتمت مساء الأربعاء، الليلة الاستثنائية من دوري أبطال أوروبا، بعدما أقيمت 18 مباراة في توقيت واحد، في الجولة الثامنة والأخيرة من البطولة التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد.

وشهدت مباريات الجولة الأخيرة، العديد من الإثارة، بعدما نجح كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي من الاستمرار في البطولة بعدما كانا على أعتاب التعرض للإقصاء.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد ختام دوري المجموعات كالتالي:

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الأربعاء:

1- ليفربول 21 نقطة، تأهل مباشرة

2- برشلونة 19 نقطة، تأهل مباشرة.

3- أرسنال 19 نقطة، تأهل مباشرة.

4- إنتر ميلان 19 نقطة، تأهل مباشرة.

5- أتلتيكو مدريد 18 نقطة، تأهل مباشرة.

6- باير ليفركوزن 16 نقطة تأهل مباشرة.

7- ليل 16 نقطة، تأهل مباشرة.

8- أستون فيلا 16 نقطة، تأهل مباشرة.

9- أتالانتا 15 نقطة، إلى الملحق.

10- بوروسيا دورتموند 15 نقطة، إلى الملحق.

11- ريال مدريد 15 نقطة، إلى الملحق.

12- بايرن ميونخ 15 نقطة، إلى الملحق.

13- ميلان 15 نقطة، إلى الملحق.

14- آيندهوفن 14 نقطة، إلى الملحق.

15- باريس سان جيرمان 13 نقطة، إلى الملحق.

16- بنفيكا 13 نقطة، إلى الملحق.

17- موناكو 13 نقطة، إلى الملحق.

18- بريست 13 نقطة، إلى الملحق.

19- فاينورد 13 نقطة إلى الملحق.

20- يوفنتوس 12 نقطة، إلى الملحق.

21- سيلتك 12 نقطة، إلى الملحق.

22- مانشستر سيتي 11 نقطة، إلى الملحق.

23- سبورتينج لشبونة 11 نقطة، إلى الملحق.

24- كلوب بروج 11 نقطة، إلى الملحق.

25- دينامو زغرب 11 نقطة، ودع.

26- شتوتجارت 10 نقاط، ودع.

27- شاختار 7 نقاط، ودع.

28- بولونيا 6 نقاط، ودع.

29- النجم الأحمر 6 نقاط، ودع.

30- شتورم جراتس 6 نقاط، ودع.

31- سبارتا براج 4 نقاط، ودع.

32- لايبزيج 3 نقاط، ودع.

33- جيرونا 3 نقاط، ودع.

34- ريد بول سالزبورج 3 نقاط، ودع.

35- سلوفان دون نقاط، ودع.

36- يونج بويز دون نقاط، ودع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا ختام دوري المجموعات بدوري أوروبا الجولة الثامنة والأخيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"دوري أوروبي وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا
سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين