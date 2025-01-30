جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب ختام دوري المجموعات

توماس مولر يُحقق رقمًا تاريخًا مع بايرن ميونخ بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

اختتمت مساء الأربعاء، الليلة الاستثنائية من دوري أبطال أوروبا، بعدما أقيمت 18 مباراة في توقيت واحد، في الجولة الثامنة والأخيرة من البطولة التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد.

وشهدت مباريات الجولة الأخيرة، العديد من الإثارة، بعدما نجح كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي من الاستمرار في البطولة بعدما كانا على أعتاب التعرض للإقصاء.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد ختام دوري المجموعات كالتالي:

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الأربعاء:

1- ليفربول 21 نقطة، تأهل مباشرة

2- برشلونة 19 نقطة، تأهل مباشرة.

3- أرسنال 19 نقطة، تأهل مباشرة.

4- إنتر ميلان 19 نقطة، تأهل مباشرة.

5- أتلتيكو مدريد 18 نقطة، تأهل مباشرة.

6- باير ليفركوزن 16 نقطة تأهل مباشرة.

7- ليل 16 نقطة، تأهل مباشرة.

8- أستون فيلا 16 نقطة، تأهل مباشرة.

9- أتالانتا 15 نقطة، إلى الملحق.

10- بوروسيا دورتموند 15 نقطة، إلى الملحق.

11- ريال مدريد 15 نقطة، إلى الملحق.

12- بايرن ميونخ 15 نقطة، إلى الملحق.

13- ميلان 15 نقطة، إلى الملحق.

14- آيندهوفن 14 نقطة، إلى الملحق.

15- باريس سان جيرمان 13 نقطة، إلى الملحق.

16- بنفيكا 13 نقطة، إلى الملحق.

17- موناكو 13 نقطة، إلى الملحق.

18- بريست 13 نقطة، إلى الملحق.

19- فاينورد 13 نقطة إلى الملحق.

20- يوفنتوس 12 نقطة، إلى الملحق.

21- سيلتك 12 نقطة، إلى الملحق.

22- مانشستر سيتي 11 نقطة، إلى الملحق.

23- سبورتينج لشبونة 11 نقطة، إلى الملحق.

24- كلوب بروج 11 نقطة، إلى الملحق.

25- دينامو زغرب 11 نقطة، ودع.

26- شتوتجارت 10 نقاط، ودع.

27- شاختار 7 نقاط، ودع.

28- بولونيا 6 نقاط، ودع.

29- النجم الأحمر 6 نقاط، ودع.

30- شتورم جراتس 6 نقاط، ودع.

31- سبارتا براج 4 نقاط، ودع.

32- لايبزيج 3 نقاط، ودع.

33- جيرونا 3 نقاط، ودع.

34- ريد بول سالزبورج 3 نقاط، ودع.

35- سلوفان دون نقاط، ودع.

36- يونج بويز دون نقاط، ودع.