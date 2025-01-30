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جوارديولا يظهر بعلامات جروح بالوجه في لقاء كلوب بروج

12:06 ص الخميس 30 يناير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

ظهر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بوجه متورم وبه علامات "الجروح"، خلال شوطي المباراة أمام كلوب بروج البلجيكي.

وكان الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج، قد انتهى بتأخر كتيبة جوارديولا بهدف نظيف، وهو ما أثار انفعال المدرب الإسباني، وهو ما أزم موقف الفريق بالبطولة.

جوارديولا عاد بعد استراحة الشوط الأول وتظهر عليه علامات جروح وتورم في وجهه، وهو ما يصف الحالة النفسية التي يمر بها المدرب المخضرم.

في الشوط الثاني من المباراة تمكن فريق مانشستر من قلب الطاولة وتسجيل ثلاث أهداف في شباك مضيفه، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1، بهذه النتيجة تمكن السيتي من ضمان الاستمرار بالبطولة ويتأهل للملحق البطولة.

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